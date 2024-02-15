"Спартак" разгромил "Кайрат" и выиграл зимний Кубок РПЛ

На футбольных полях ОАЭ завершился зимний Кубок РПЛ-2024. В решающем матче московский "Спартак" с крупным счетом 6:0 переиграл алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

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И "Спартак", и "Кайрат" уже давно в своих странах получили название "народных команд". Болельщики и специалисты с нетерпением ждали начало данного поединка. Однако борьбы не получилось, игра была в одни ворота, и забивали только москвичи.

10-кратный чемпион России оформил 6 безответных мячей в ворота "Кайрата", дубль в активе накануне "осужденного голландца" Квинси Промеса.





На финише Кубка РПЛ две команды – "Спартак" и "Ростов" – набрали одинаковое количество очков – по шесть, но красные-белые обогнали ростовчан по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Мог оказаться в призовой тройке и наш "Кайрат". Однако выше нас на третью позицию поднялся "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ, у которого лучшие показатели.

Тем временем серебряный призер КПЛ-2023, столичная "Астана", на сборах в Дубае сыграла контрольный поединок с российским "Краснодаром". Матч с лидером РПЛ закончился победой казахстанской дружины со счетом 4:2. Авторами голов стали Марин Томасов, Усман Камара, Макс Эбонг и Рамазан Каримов.