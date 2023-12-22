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Захватывающие матчи: цепляющийся "тигр", бодающийся "зубр"

Захватывающие матчи: цепляющийся "тигр", бодающийся "зубр" Фото: Olimpbet
На что ставить в самых захватывающих матчах КХЛ в пятницу? 22 декабря в Магнитогорске сойдутся местный "Металлург" и "Амур" из Хабаровска, а "Спартак" в Москве примет минское "Динамо".

"Металлург" (Магнитогорск) – "Амур" (Хабаровск). 22 декабря, 20:00 (время Астаны)

"Лисы" ведут борьбу за лидерство не только на Востоке, но и во всей лиге. Победитель регулярного первенства, во-первых, станет обладателем Кубка Континента, а во-вторых, получит первый номер посева в плей-офф, что гарантирует ему преимущество своего льда на всех стадиях Кубка Гагарина.

"Тиграм" до решения подобных задач далеко, им для начала хотя бы просто зацепиться за последнее кубковое место в конференции. Пока что "Амур" идет в таблице Востока девятым, но отставание хабаровчан от зоны плей-офф критическим не выглядит.

Тем не менее очки дальневосточникам терять нежелательно, но набрать их в Магнитогорске проблематично и для более классных команд, не говоря уже об "Амуре". Пусть "магнитка" и проиграла три последних домашних матча, но было это еще до перерыва на Кубок Первого канала, а пауза наверняка пошла "сталеварам" на пользу.

Удивительно, но по прошествии большей части "регулярки" эти соперники еще не провели ни одной из четырех запланированных в календаре встреч. А вот в прошлом сезоне "Металлург" выиграл трижды при одном поражении в овертайме.

И на этот раз эксперты Olimpbet видят в "магнитке" явного фаворита противостояния с "амурскими тиграми", считая, что шансы магнитогорского клуба на победу в два раза выше, чем у команды из Хабаровска. Победитель матча: "Металлург" – 1.42, "Амур" – 2.84. При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что красный свет за воротами будет зажигаться не менее пяти раз: Тот (4.5) М – 2.21, Б – 1.66.

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Захватывающие матчи: цепляющийся

Фото: Olimpbet

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Минск). 22 декабря, 22:30

Клубы из столиц России и Беларуси также решают разные задачи: "Спартак" всерьез претендует на победу в конференции, "Динамо" обороняет свое восьмое место на Западе. Так что велик шанс, что эти соперники будут биться в первом же раунде плей-офф.

Но если с попаданием "красно-белых" в розыгрыш Кубка Гагарина вопросов никаких нет, то вот "зубрам" придется еще пободаться, чтобы попасть в число его участников. Команды подходят к очной дуэли, имея в своем активе серии из трех победных матчей. Но теперь одна из этих точно потеряет очки. Осталось только узнать, какая именно?

Фаворита в противостоянии "спартаковцев" и минских "динамовцев" определить очень непросто, их встречи отличаются завидным упорством. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на результаты десяти предыдущих матчей – в семи из них победитель не был выявлен в основное время.

Но сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у хозяев шансов на благоприятный исход заметно больше, чем у гостей. Победитель матча: "Спартак" – 1.46, "Динамо" (Минск) – 2.69. А вероятность очередного овертайма в этом матче самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.17.

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