Опубликован новый рейтинг УЕФА с участием казахстанских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в своем обновленном рейтинге среди клубов второй год подряд на первое место ставит английский "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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Победитель клубного Чемпионата мира 2023 года, "Манчестер Сити" стоит во главе ведущих европейских коллективов, передает пресс-служба UEFA. "Горожане" накопили в свой зачет к этому часу 141 тыс. очков. В топ-10 сильнейших клубов Европы вошли титулованные: "Бавария" (136 тыс. очков), "Реал" (123 тыс.), ПСЖ (108 тыс.), "Ливерпуль" (107 тыс.), "Интер" (99 тыс.), "РБ Лейпциг" (96 тыс.), "Челси" (96 тыс.), "Манчестер Юнайтед" (92 тыс.) и "Рома" (91 тыс.).





Фото: Instagram/fca.astana

Что касается казахстанских команд, то в обновленном рейтинге УЕФА самый высокий показатель имеет столичная "Астана", которая располагается на 130-ой строчке (11 тыс. очков). По сравнению с прошлым годом, подопечные Григория Бабаяна потеряли 20 позиции. Далее идет костанайский "Тобол" на 179-м месте (7500).

В новом рейтинге UEFA всего числятся 8 казахстанских команд: "Кайрат" (203 место), "Ордабасы" (309), "Шахтер" (362), "Актобе" (373), "Кызылжар" (374) и "Кайсар" (375).

Клубные коэффициенты считаются на основании результатов клубов в еврокубках за последние 5 сезонов. Данный рейтинг определяет посев клубов при жеребьевке в турнирах УЕФА.