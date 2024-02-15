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Маржикпаев назвал самые спортивные города Казахстана

Назван самый спортивный регион Казахстана Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев 15 февраля 2024 года рассказал о самых спортивных городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, за 2023 год вырос охват населения занятиями физической культурой и спортом.

В разрезе регионов лидерами по увеличению данного показателя являются Атырауская область (44%), Абайская (41,8%) и Алматы (41%).

Назван самый спортивный регион Казахстана

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

"Доля детей и подростков, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, достигла 27,3% (984 тыс. чел). Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с инвалидностью составило около 57 тыс. человек, или 17,5%, что на 1,5% больше, чем в 2022 году".Ермек Маржикпаев

В дополнении министр уточнил, что одним из инструментов вовлечения детей и подростков в занятия спортом является проект подушевого финансирования спортивных секций.

В 2023 году в рамках государственного спортивного заказа более 7 тысячами спортивными секциями охвачено 250 тысяч детей и подростков. В 2024 году планируется данной программой охватить около 300 тысяч детей и подростков.

В конце 2023 года Маржикпаев жестко раскритиковал выступления двух сборных на Азиаде.

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Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Казахстан
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