"Жирона" сенсационно продолжает творить историю испанского футбола

Скромный испанский клуб "Жирона", несомненно, стал главным открытием всего европейского футбола в нынешнем сезоне. Команда наравне со знаменитым "Реалом" является лидером первого круга испанского первенства, сообщает Zakon.kz.

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Накануне "Жирона" громко закрыла дверь финиша первого круга Ла Лиги, обыграв у себя дома титулованный коллектив "Атлетико" из Мадрида со счетом 4:3. Несмотря на хет-трик со стороны известного форварда гостей Альваро Мората, хозяева поля все же вырвали победу на последней минуте благодаря точному удару Ивана Мартина, информирует пресс-служба ФК "Жирона".





Лучший бомбардир "Жироны", украинец Артем Довбик, не забил в этом поединке. Но отличился голевой передачей, которая стала для него пятой в нынешнем испанском чемпионате. А по системе "гол+пас" Артем сейчас лучший в Ла Лиге, 11 голов и пять передач.

После успеха над "Атлетико" футболисты "Жироны" наравне с мадридским "Реалом" стоят во главе испанского первенства. Данный результат зафиксирован после завершения практически всех игр первого круга Ла Лиги, у обеих команд по 48 очков после 19 туров. "Галактикос" опережает "Жирону" только по дополнительным показателям.

Далее в турнирной таблице идут "Атлетико" и "Барселона", у них по 38 баллов. Однако у каталонской дружины игра в запасе, они сыграют 4 января с "Лас-Пальмасом".

Клуб "Жирона" образован в 1930 году, домашние матчи проводит на стадионе "Монтиливи" вместимостью 13 500 зрителей. До сезона 2016/17 команда никогда не выступала в Ла Лиге. Лучший результат – 10-е место по итогам сезонов 2017/18 и 2022/23.

Таким образом, в 2024 году коллектив 48-летнего испанского наставника Мичеля может сотворить большую историческую сенсацию, завоевать медали чемпионата Ла Лиги и получить право впервые выступить в еврокубках. Но для этого надо удачно выступить в оставшихся 19-ти турах второго круга.

