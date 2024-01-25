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"Жирона" устроила сенсационное победное шествие и проиграла только в 18-м матче

"Жирона" потерпела первое поражение за 18 матчей Фото: Instagram/gironafc
Главное открытие испанского футбольного первенства, команда "Жирона", потерпела первую неудачу в сезоне, проиграв в кубковой встрече "Мальорке", сообщает Zakon.kz.

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"Жирона" не проигрывала с сентября 2023 года. Команда потерпела поражение на пути к полуфиналу Кубка Испании, уступив "Мальорке" со счетом 2:3. Подопечные Мичела потерпели первую неудачу после 17-ти положительно завершенных матчей, одержав 14 побед и сыграв три раза вничью в Ла Лиге и Кубке Испании.


Тем временем из Кубка Испании вылетел один из главных претендентов на завоевание трофея. Коллектив Хави проиграл "Атлетику" в четвертьфинале со счетом 2:4 по итогам овертайма. Победу команде из Бильбао принесли ганские братья Уильямсы, Нико и Иньяки, которые отличились в дополнительное время.


Каталонская команда в 2021 году завоевала почетный трофей и после этого три сезона подряд не может повторить этот успех, всякий раз не добираясь до финала.  

Единственным радостным моментом в проигранном матче против "Атлетика" стал очередной рекорд футбольного вундеркинда "Барселоны" Ламина Ямаля. Талантливый полузащитник оформил один из голов "каталонцев" в ворота соперника.

Теперь Ламин в 16 лет и 195 дней стал самым молодым игроком, который забил гол, за всю историю клуба в этом турнире. Прежний рекорд принадлежал Бояну Кркичу, которому было 17 лет и 77 дней.

Подробнее о победном шествии "Жироны" читайте здесь.

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