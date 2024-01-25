"Жирона" устроила сенсационное победное шествие и проиграла только в 18-м матче

Главное открытие испанского футбольного первенства, команда "Жирона", потерпела первую неудачу в сезоне, проиграв в кубковой встрече "Мальорке", сообщает Zakon.kz.

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"Жирона" не проигрывала с сентября 2023 года. Команда потерпела поражение на пути к полуфиналу Кубка Испании, уступив "Мальорке" со счетом 2:3. Подопечные Мичела потерпели первую неудачу после 17-ти положительно завершенных матчей, одержав 14 побед и сыграв три раза вничью в Ла Лиге и Кубке Испании.





Тем временем из Кубка Испании вылетел один из главных претендентов на завоевание трофея. Коллектив Хави проиграл "Атлетику" в четвертьфинале со счетом 2:4 по итогам овертайма. Победу команде из Бильбао принесли ганские братья Уильямсы, Нико и Иньяки, которые отличились в дополнительное время.





Каталонская команда в 2021 году завоевала почетный трофей и после этого три сезона подряд не может повторить этот успех, всякий раз не добираясь до финала.

#OJOALDATO - Lamine Yamal ya es el goleador más joven del Barça en TODA la historia de la Copa. Hoy ha marcado en el templo de este torneo un golazo sobresaliente con 16 años y 195 días, superando el récord que tenía Bojan (le marcó al Alcoyano en 2007 con 17 años y 77 días) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 24, 2024

Единственным радостным моментом в проигранном матче против "Атлетика" стал очередной рекорд футбольного вундеркинда "Барселоны" Ламина Ямаля. Талантливый полузащитник оформил один из голов "каталонцев" в ворота соперника.

Теперь Ламин в 16 лет и 195 дней стал самым молодым игроком, который забил гол, за всю историю клуба в этом турнире. Прежний рекорд принадлежал Бояну Кркичу, которому было 17 лет и 77 дней.

Подробнее о победном шествии "Жироны" читайте здесь.