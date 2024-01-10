"Тобол" получил укрепление в лице футболиста сборной Болгарии

Казахстанский футбольный клуб "Тобол" очень ярко ведет себя на трансферном рынке в начале нового года. 10 января костанайцы объявили о подписании игрока болгарской сборной Радослава Цонева, сообщает Zakon.kz.

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28-летний болгарский полузащитник официально подписал контракт с действующим обладателем Кубка Казахстана. Он является воспитанником клуба "Пирин". Свою профессиональную карьеру в качестве игрока начал в известной болгарской команде "Левски" 11 лет назад.

Спустя время перешел в итальянский "Лечче", где отыграл более 50 матчей. Затем Цонева арендовали друге команды из Италии: "Витебрезе" и "Монополи".

Перед переходом в "Тобол" Радослав играл в коллективе "Арда" из Высшей лиги Болгарии. Полузащитник дебютировал за сборную своей страны 12 октября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира против Северной Ирландии.

Таким образом, костанайская дружина за неделю пополнилась уже тремя легионерами, ранее это были Ахмед Эль-Мессауди (Марокко) и Эссьен Эдедем (Нигерия). И как уже известно, "Тобол" вернул в свои ряды главного тренера, серба Милича Чурчича, продлив с ним контракт.

К данному моменту обладатели Кубка страны находятся в Турции, где проводят первый учебно-тренировочный сбор. Данные занятия с участием новичков клуба продлятся до 26 января.