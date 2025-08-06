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Спорт

Футзальный "Семей" усилился титулованным игроком сборной Бразилии

Футзал Игрок Семея, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 15:41 Фото: Instagram/fcsemey
Чемпион Казахстана 2024 года по футзалу – клуб "Семей" – пригласил в свои ряды знаменитого бразильского игрока Марсело, который имеет опыт выступления в своей сборной и ряде известных команд, сообщает Zakon.kz.

Восточноказахстанский коллектив с первых дней своего существования, а "Семею" всего лишь два года, не перестает удивлять болельщиков своими громкими приобретениями.

Всем известно, как чемпион РК 2024 года приглашал знаменитого бразильца Феррао, а теперь фанаты футзала будут лицезреть еще одного южноамериканца в лице Марсело.

Он в последние два сезона защищал честь испанской "Пальмы", где дважды брал титул победителя Лиги чемпионов УЕФА, плюс выиграл Межконтинентальный кубок..

Тем самым обладатель Кубка Казахстана-2025 продолжает усиление своего состава звездами мирового уровня, на фоне которых, конечно, будет повышаться уровень местной молодежи и всего республиканского первенства.

Вдобавок ко всему "Семей" наравне с "Кайратом" в конце октября стартует в играх основного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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