Футзальный "Семей" усилился титулованным игроком сборной Бразилии
Восточноказахстанский коллектив с первых дней своего существования, а "Семею" всего лишь два года, не перестает удивлять болельщиков своими громкими приобретениями.
Всем известно, как чемпион РК 2024 года приглашал знаменитого бразильца Феррао, а теперь фанаты футзала будут лицезреть еще одного южноамериканца в лице Марсело.
Он в последние два сезона защищал честь испанской "Пальмы", где дважды брал титул победителя Лиги чемпионов УЕФА, плюс выиграл Межконтинентальный кубок..
Тем самым обладатель Кубка Казахстана-2025 продолжает усиление своего состава звездами мирового уровня, на фоне которых, конечно, будет повышаться уровень местной молодежи и всего республиканского первенства.
Вдобавок ко всему "Семей" наравне с "Кайратом" в конце октября стартует в играх основного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26.