Футзальный "Семей" усилился титулованным игроком сборной Бразилии

Чемпион Казахстана 2024 года по футзалу – клуб "Семей" – пригласил в свои ряды знаменитого бразильского игрока Марсело, который имеет опыт выступления в своей сборной и ряде известных команд, сообщает Zakon.kz.

Восточноказахстанский коллектив с первых дней своего существования, а "Семею" всего лишь два года, не перестает удивлять болельщиков своими громкими приобретениями.

Всем известно, как чемпион РК 2024 года приглашал знаменитого бразильца Феррао, а теперь фанаты футзала будут лицезреть еще одного южноамериканца в лице Марсело.

Он в последние два сезона защищал честь испанской "Пальмы", где дважды брал титул победителя Лиги чемпионов УЕФА, плюс выиграл Межконтинентальный кубок..

Тем самым обладатель Кубка Казахстана-2025 продолжает усиление своего состава звездами мирового уровня, на фоне которых, конечно, будет повышаться уровень местной молодежи и всего республиканского первенства.

Вдобавок ко всему "Семей" наравне с "Кайратом" в конце октября стартует в играх основного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26.