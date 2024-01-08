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ФК "Ливерпуль" не проигрывает 16 игр подряд в английских турнирах

Футбол Серия 16 матчей Фото: Instagram/liverpoolfc
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" никому не проигрывает уже больше трех месяцев. Начиная с сентября 2023 года никто не может одолеть "красных" во внутренних турнирах, включая матчи АПЛ и Кубка, сообщает Zakon.kz.

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Последний раз команду Юргена Клоппа огорчил "Тоттенхэм". Это случилось 30 сентября 2023 года, когда "шпоры " были сильнее со счетом 2:1, в рамках 7-го тура первенства АПЛ.

А накануне "красные" довели свою беспроигрышную серию до 16 игр в нынешнем сезоне, обыграв на выезде "Арсенал" в Кубке Англии – 2:0. Стоит отметить, что за этот период "Ливерпуль" одержал 11 побед и 5 матчей свел к ничьей.


Судьба кубкового поединка с "Арсеналом" решилась в конце второго тайма. Сначала защитник "канониров" Якуб Кивер отличился автоголом. А в добавленное время игрок гостей Луис Диас поставил итоговый счет.

Тем самым "мерсисайдцы" пробились в 4-й раунд Кубка Англии. Следующий матч "красные" проведут дома, 10 января встретятся с "Фулхэмом" в Кубке лиги.

Плюс к этому, подопечные Клоппа лидируют в турнирной таблице чемпионата английской Премьер- лиги, набрав 45 очков после 20 игр. 

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