"Ливерпуль" не проигрывает своим соперникам в 16 матчах подряд

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в последние три месяца блестяще выступает на всех фронтах. Подопечные Арне Слота одержали 15 побед и одну игру сыграли вничью во всех турнирах, начиная с 17 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

За этот период "красные" разошлись миром с "Арсеналом" (2:2), а затем выиграли семь встреч подряд. Самой богатой и успешной для команды Слота стала прошедшая неделя, когда они сначала переиграли "Реал" (2:0) в Лиге чемпионов и после этого были сильнее "Сити" (2:0) в АПЛ.

"Сочувствую тренерам, которые находятся в плохом положении. Они проиграли много матчей или находятся на дне таблицы. Что касается Хосепа, то он выиграл очень много всего и доказал это. Вот почему чемпион в ноябре не определяется. В прошлом сезоне "горожане" на восемь очков отставали от "Арсенала", кажется, в феврале. Никому не следует жалеть Гвардиолу. Кто кто, но он выиграл много трофеев и сможет вернуть "Сити" на верную дорогу". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Что интересно, в последних двух матчах "Ливерпуль" не пропустил ни одного мяча от двух лучших клубов Лиги чемпионов УЕФА последних сезонов.

"Если хочешь обыграть "Сити", нужно сыграть идеально в каждом компоненте. Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Юрген Клопп оставил команду в очень хорошем положении. Видел игру "Арсенала", "Челси" и "Ман Сити". Они отыграются дальше, потому что у них очень много мастеров. Они могут выдать такую же серию, как и мы. Так что нужно сохранять концентрацию". Арне Слот

Таким образом, "мерсисайдцы" сейчас идут на серии 16 матчей без поражений. В последний раз они потерпели неудачу дома 14 сентября, во встрече с "Ноттингем Форест" (0:1).

"Думаю, наша самоотдача получилась идеальной. Всегда прессингуем высоко, но соперник очень хорошо комбинирует. Приходится работать крайне усердно. Нашим игрокам хватило сил. К тому же, наши фанаты великолепны. Дело не только в схеме, в девяти из 10 случаев дело в мастерстве игроков. У нас слаженная команда, нас тяжело обыграть. К тому же, у нас есть травмированные, но на протяжении сезона подобное случается со всеми клубами". Арне Слот

После игр 13-го тура английского первенства "Ливерпуль" на девять очков оторвался от ближайших преследователей – "Арсенала" и "Челси", в активе которых сейчас 25 баллов в турнирной таблице. На четвертой и пятой позициях располагаются "Брайтон" и "Манчестер Сити", у них по 23 очка.

Если в АПЛ на вершине рейтинга сейчас единолично красуется "Ливерпуль", то в Ла Лиге заметно двоевластие. Накануне "Реал" победил "Хетафе" и до минимума сократил отставание от "Барселоны".