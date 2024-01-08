Футбольный клуб "Кайсар" выставили на торги: озвучены условия и причины продажи

В Казахстане 23 января 2024 года состоится тендер по передаче в доверительное управление на 5 лет с правом выкупа кызылординского футбольного клуба "Кайсар". Объявление об этом находится на сайте электронных торгов.

Cтартовая цена – 1,6 млрд тенге, первоначальный взнос - 252 млн тенге, а приобрести его, по условиям тендера, возможно, даже если покупатель будет всего один, передает корреспондент Zakon.kz.

Футбольный клуб "Кайсар" сейчас играет в Премьер-лиге и занимает 6 место среди 14 команд Казахстана. Он находится на балансе коммунального государственного учреждения "Управление экономики и финансов Кызылординской области".

"Продавать футбольные клубы — это нормальное явление, и в мире часто это происходит. Что касается Казахстана, то мы делаем первые шаги в этом деле. Нужно отдавать подобные объекты в конкурентоспособную среду. Социальные проекты, такие, как футбольные клубы, не приносят прибыли у нас. В Европе, например, приносят прибыль, так как там билеты продают по соответствующим ценам. У нас же на этот год цены еще не утвердили, но в 2023 году взрослый билет на футбол в Кызылорде стоил 500 тенге, детский – 200 тенге. А бюджет "Кайсара" - 1,2 млрд тенге. Поэтому пока нет самоокупаемости или какой -то прибыли", — говорит директор футбольного клуба "Кайсар" Садык Мустафаев.

По словам спикера, чтобы раскрутить футбольный клуб, нужна хорошая игра, и, конечно же, реклама. Тогда появятся инвесторы.

"В соответствии с постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года №908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы" (далее – постановление) утвержден Комплексный план приватизации, в который включено ТОО "Кызылординский областной футбольный клуб" Кайсар", находящееся в коммунальной собственности Кызылординской области, подлежащее передаче в конкурентную среду. Согласно графику продаж, 100-процентная государственная доля участия данного товарищества была выставлена на продажу с последующим правом выкупа. Первоначальная стоимость продажи составила 1,6 млрд тенге", — отметил спикер.

"Кайсар", а точнее долю этого футбольного клуба, на таких же условиях продавали и в 2020 году. Об этом тоже была информация на сайте электронной торговой площадки. Тогда передаваемая процентная доля была оценена в 51 %. Стартовая цена была 104 млн 223 тыс. тенге, а гарантийный взнос был чуть более 15 млн тенге.