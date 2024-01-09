ФК "Тобол" пополнил нигерийский полузащитник из РПЛ

Новым членом действующего победителя Кубка Казахстана, костанайского клуба "Тобол" стал нигерийский футболист Эссьен Эдедем, который перебрался к нам из российской Премьер лиги, сообщает Zakon.kz.

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Нигерийский полузащитник ранее выступал за команду "Пари Нижний Новгород", где сыграл 11 матчей. Российский и казахстанский клубы оформили полноценный трансфер.

За свою карьеру Эдедем выступал за армянский клуб "Ван", ливийские команды "Аль-Наср" и "Аль-Ахдар". Футболиста характеризуют как очень цепкого и выносливого опорного полузащитника. Он отличается умением выбирать позицию, перехватывать чужие атаки и начинать комбинации своей команды. Плюс к этому, силен в ведении единоборств, в том числе и верховых.

Также нужно подчеркнуть, что костанайский коллектив на днях приобрел марокканца Ахмеда Эль-Мессауди с бельгийским паспортом, который является воспитанником клуба "Льерс". Имеет опыт выступления за бельгийские команды "Стандарт" и "Мехелен", голландские "Фортуна", "Гронинген" и "Эммен", а также надевал майку "Газиантепа" (Турция).

Эль-Мессауди играл за молодежные сборные Бельгии различных возрастов. 9 лет назад в товарищеском матче против сборной Уругвая, Ахмед дебютировал за сборную Марокко. По мнению специалистов, несмотря на свои габариты, Ахмед Эль-Мессауди очень подвижен. Силен в дриблинге, ведении мяча, способен выдавать острые передачи, прицельный удар с правой ноги.