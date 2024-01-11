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"Реал" третий год подряд сыграет в финале Суперкубка Испании

Футбол Финал Суперкубка Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", победил в полуфинале Суперкубка Испании. И третий раз подряд получил право сыграть в решающем матче данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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За выход в финал Суперкубка подопечные Карло Анчелотти переиграли своих земляков из "Атлетико" со счетом 5:3. Судьба поединка решилась в дополнительное время, так как основное время игры закончилось вничью – 3:3. Авторами голов у "сливочных" стали Рюдигер, Менди, Карвахаль, Хоселу и Брахим.


Данный успех позволил королевскому коллективу выйти в финал престижного испанского турнира третий раз подряд. Год назад "сливочные" в решающей схватке проиграли "Барселоне" – 1:3, а до этого были сильнее "Атлетика" из Бильбао – 2:0.

Теперь "Реал" ожидает будущего соперника по финалу, который станет известен после завершения встречи между "Барселоной" и "Осасуной". Это противостояние состоится в ночь на 12 января, начало – в 01:00 по времени Астаны.

Финал Суперкубка Испании запланирован на 14 января. Решающий матч, как и полуфиналы данного турнира, пройдет в Саудовской Аравии. 

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