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Лучший вратарь Казахстана покинул ФК "Шахтер"

Вратарь сборной Казахстана покинул ФК "Шахтер" Фото: Instagram/shakhterfc
Голкипер сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий перешел из карагандинского "Шахтера" в состав пятикратных чемпионов страны, клуба "Актобе", сообщает Zakon.kz.

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Эту информацию распространил западноказахстанский коллектив, который официально объявил о переходе в состав "бело-красных" главного вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого.

Футбол Переход Голкипера

Фото: Instagram/fcaktobe_official

34-летний голкипер – выпускник карагандинского "Шахтера", почти всю карьеру он провел в родном клубе. Опытный вратарь также выступал за столичную команду "Женис" и костанайский "Тобол". С 2017 года Шацкий состоит в сборной Казахстана, где со временем получил статус основного вратаря.

В 2022 году Игоря Шацкого признали лучшим вратарем республиканской премьер-лиги. Он стал обладателем национального приза в номинации "Спортсмен года". Последние достижения национальной сборной Казахстана по футболу, особенно в матчах последней Лиги наций и отбора Евро-2024, также напрямую связаны с именем Игоря Шацкого.

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