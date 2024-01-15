Лучший вратарь Казахстана покинул ФК "Шахтер"

Голкипер сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий перешел из карагандинского "Шахтера" в состав пятикратных чемпионов страны, клуба "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Эту информацию распространил западноказахстанский коллектив, который официально объявил о переходе в состав "бело-красных" главного вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого.





Фото: Instagram/fcaktobe_official

34-летний голкипер – выпускник карагандинского "Шахтера", почти всю карьеру он провел в родном клубе. Опытный вратарь также выступал за столичную команду "Женис" и костанайский "Тобол". С 2017 года Шацкий состоит в сборной Казахстана, где со временем получил статус основного вратаря.

В 2022 году Игоря Шацкого признали лучшим вратарем республиканской премьер-лиги. Он стал обладателем национального приза в номинации "Спортсмен года". Последние достижения национальной сборной Казахстана по футболу, особенно в матчах последней Лиги наций и отбора Евро-2024, также напрямую связаны с именем Игоря Шацкого.