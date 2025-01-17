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Спорт

ФК "Актобе" на место Шацкого подписал голкипера сборной Румынии

Футбол Игрок Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 12:41 Фото: Instagram/andrei_vlad99
Бронзовый призер КПЛ-2024, клуб "Актобе", нашел замену вратарю национальной сборной Игорю Шацкому. Теперь первым голкипером в Актобе будет представитель сборной Румынии Андрей Влад, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "Актобе", 16 января западноказахстанский коллектив заключил контракт с бывшим вратарем знаменитой румынской команды "Стяуа" 25-летним Андреем Владом.

Он является воспитанником румынского юношеского клуба "Тырговиште", выступал в молодежном составе сборной Румынии в трех возрастных категориях.

С 2021 года Андрей Влад входит в список вратарей сборной Румынии.

Румынский голкипер сейчас знакомится со своими новыми коллегами, которые находятся на УТС в Белеке (Турция).

Это второе большое приобретение пятикратных чемпионов Казахстана. 19 декабря "Актобе" объявил о переходе из ярославского "Шинника" игрока сборной Казахстана Льва Скворцова.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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