Оправдает ли "Ювентус" статус фаворита?

В ночь со вторника на среду в Турине "Ювентус" и "Сассуоло" закроют программу 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

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"Ювентус" – "Сассуоло". 17 января, 01:45 (время Астаны)

Пожалуй, туринцы остались единственными реальными конкурентами "Интера" в борьбе за "скудетто". Идущий в таблице третьим "Милан" уступает лидирующим землякам девять баллов. А отставание других клубов от первого места исчисляется в очках уже двузначными числами.

Но и "Ювентусу" ни в коем случае нельзя допускать осечек, чтобы не дать "нерадзурри" возможности убежать в отрыв. Поэтому "старая синьора" приложит все усилия, чтобы одержать победу в завершающем матче 20-го тура чемпионата Италии и приблизиться к "черно-синим" практически вплотную.

Соперник у "бьянконери" вроде бы не самый серьезный – "Сассуоло". "Черно-зеленые" находятся на 15-й строчке турнирной лестницы, в непосредственной близости от зоны вылета. Да и выбрались они оттуда лишь благодаря недавней победе над "Фиорентиной", прервав безвыигрышную серию из пяти матчей.

"Юве" же не знает поражений в Серии А на протяжении 14-ти встреч, с 23-го сентября, когда со счетом 2:4 уступил… "Сассуоло". И это, кстати, было второй кряду проигрыш команды Массисилиано Аллегри в противостоянии с коллективом Алессио Дионизи.

По всем раскладам, конечно, "Ювентус" – безоговорочный фаворит ближайшего матча, но, чтобы подтвердить свой статус, туринцам ни в коем случае нельзя забывать о результатах прошлых дуэлей с "Сассуоло".

Плюс необходимо учесть серьезные кадровые проблемы "старой синьоры": Мойзе Кин, Федерико Кьеза и Алекс Сандро травмированы, а у Федерико Гатти и Уэстона Маккени – дисквалификации из-за перебора карточек.

Как бы то ни было, эксперты Olimpbet полагают, что шансы хозяев на успех в этой игре несравненно выше, чем у гостей: П1 – 1.37, Х – 5.1, П2 – 8.25. При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч на арене "Альянц-Ювентус" с большой долей вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.11, Б – 1.72.

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