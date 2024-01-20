На что ставить в топовых матчах субботы в Бундеслиге и Ла Лиге?

Olimpbet разбирает игры "РБ Лейпциг" – "Байер" и "Валенсия" – "Атлетик".

Бундеслига. 18 тур. "РБ Лейпциг" – "Байер". 20 января, 23:30 (по времени Астаны)

"Байер", безоговорочный лидер Бундеслиги, приезжает в Лейпциг без нескольких игроков основного состава. Лучший бомбардир, нигериец Виктор Бонифасе, забивший 10 мячей, выбыл до апреля из-за травмы. Еще несколько парней отправились в расположения своих сборных на африканский Кубок Наций.

"РБ Лейпциг" же в прошлом туре дома минимально уступил франкфуртскому "Айнтрахту". И "быкам" не остается ничего другого, кроме как навязать борьбу и постараться победить фаворита сезона.

В линии букмекера №1 Казахстана Olimpbet коэффициенты на исход поединка следующие: П1 – 2.48, Х – 3.84, П2 – 2.69.

Как видим, Лейпциг не считается андердогом матча. И это даже несмотря на то, что "Байер" – топ по всем параметрам. Команда Хаби Алонсо выиграла 11 из 13 последних поединков Бундеслиги, в том числе шесть из восьми гостевых.

У "быков" 33 очка, у гостей – 45. Хозяева мотивированы жаждой нанести "Байеру" первое поражение в сезоне и пробраться в лидеры со своего четвертого места. Обе команды играют с безоговорочным акцентом на атаку. В первом круге Бундеслиги "Байер" победил дома со счетом 3:2. Нет сомнений, что матч окажется результативным и на этот раз. В линии Olimpbet есть вариант ставки "1Х и тотал голов больше 2,5" за коэффициент 2.48.

Лоис Опенда, топ-форвард Лейпцига, находится в отличной форме. На счету 23-летнего бельгийца уже 11 мячей в текущем розыгрыше Бундеслиги. Поставить на гол в его исполнении в предстоящем матче можно по коэффициенту 2.24.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 21 тур. "Валенсия" – "Атлетик". 20 января, 23:30

Хозяева выиграли три предыдущих матча Ла Лиги, гости – четыре. Обе команды набрали отменные игровые кондиции. Но если "летучие мыши" пока что сражаются за попадание в зону еврокубков, то "Атлетик" уже расположился на третей строчке в таблице (сразу вслед за "Жироной" и "Реалом", деля очки с "Барселоной") и явно жаждет большего. Вообще же, столь высоко на данном отрезке чемпионата баски в последний раз забирались аж в сезоне 1983/84.

В линии самого щедрого букмекера Казахстана Olimpbet можно найти коэффициенты на исходы предстоящей встречи: П1 – 3.39, Х – 3.39, П2 – 2.25.

Любопытно, что "Валенсия" не обыгрывала "Атлетик" в восьми предыдущих очных матчах (пять ничьих и три поражения). Одновременно в личных встречах на поле родного стадиона "Месталья" хозяева не уступали баскам в 12 поединках из 15 последних.

Так что в предстоящей игре многое будет зависеть даже не от мотивации оппонентов, а, скорее, от отсутствия с обеих сторон фатальных ошибок в обороне. Зачастую фэйлами перед своими воротами грешит именно хозяйская команда Рубена Барахи.

В линии Olimpbet есть вариант ставки на тотал первого тайма (1) бол за коэффициент 2.07. Особенно баски в текущем сезоне умеют играть задорно впереди – 38 забитых мячей.

Также можно найти опцию ставки на победу гостей в матче с форой (0) за 1.6. Нынешний "Атлетик" Эрнесто Вальверде почуял "кровь" давно забытого лидерства, и команда на однозначном подъеме.

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