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"Атлетико" – "Севилья": кто заберет последнюю путевку в полуфинал Кубка Испании?

ставки на спорт Фото: Olimpbet
Olimpbet оценивает шансы мадридцев и севильцев в заключительном четвертьфинальном матче Copa del Rey.

Кубок Испании. 1/4 финала. "Атлетико" – "Севилья". 26 января, 02:00 (время Астаны)

Заключительное место в квартете претендентов на Кубок короля разыграют "Атлетико" и "Севилья". Эта пара – проверенные бойцы, в сумме 15 раз владевшие этим трофеем.

Мадридцы, ко всему прочему, на предыдущей стадии розыгрыша выбили из турнира его главного фаворита и по совместительству действующего обладателя трофея из "Реала". Соседи по испанской столице были повержены в ярчайшем стиле, в овертайме со счетом 4:2, и такие яркие победы добавляют уверенности в собственных силах кому угодно.

"Атлетико" и так считался одним из главных претендентов на завоевание Кубка короля сезона-2023/24, а уж после того, как победил в дерби, его шансы выиграть турнир еще больше возросли – кэф на такой исход сейчас равен 3.5, у "Севильи" он составляет скромные 12.5.

Что касается противостояния с "Севильей", то в нем "матрасники" и вовсе безоговорочные фавориты. Мало того, что команда Диего Симеоне принимает соперника на своем поле, так она еще и не дает ему спуску в последнее время, выиграв три предыдущие очные встречи с общим счетом 9:1!

В общем, эксперты Olimpbet почти не сомневаются в благоприятном для "Атлетико" исходе четвертьфинальной баталии: Проход "Атлетико" – 1.27, проход "Севильи" – 3.78. При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что матч на стадионе "Цивитас Метрополитано", скорее всего, будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.17, Б – 1.7.

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