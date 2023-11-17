Алькарас или Зверев? Кто заберет последнюю путевку в полуфинал

Андрей Рублев (Россия) – Александр Зверев (Германия). 18 ноября, 01:30





Для Рублева, пятой ракетки мира, последний матч группового этапа станет скорее формальностью. Россиянин провалил итоговый турнир, а в последней встрече с испанцем Карлосом Алькарасом он был уничтожен на корте (5:7, 2:6), не сумев ничего противопоставить сопернику, из-за чего закатил истерику, пытаясь сломать ракетку о свое колено.





А вот для Зверева, занимающего в рейтинге АТР восьмое место, напротив, встреча очень важная. В первом матче на турнире он не без труда обыграл Алькараса (6:7 (3:7, 6:3, 6:4), с которым теперь и соревнуется за путевку. А затем уступил Даниилу Медведеву (6:7 (7:9), 4:6). При этом Звереву мало обыграть Рублева для выхода в полуфинал. Важно, чтобы перед этим Алькарас проиграл Медведеву. В своей карьере немец дважды побеждал на итоговом турнире. И хотя в этом сезоне он трижды уступал Рублеву, сегодня его физическая форма гораздо лучше.







