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Алькарас или Зверев? Кто заберет последнюю путевку в полуфинал
Фото: Olimbet
На АТР Finals в Турине пройдут заключительные матчи группового этапа, в которых решится судьба последней путевки в полуфинал.
Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия). 17 ноября, 19:30 (время Астаны)
Битва между второй и третьей ракетками мира сегодня станет решающей именно для испанца. Медведев первым из теннисистов оформил выход из группы, сначала разгромив своего соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:2), а затем немца Александра Зверева (7:6, 6:4). А вот Алькарас все еще продолжает борьбу за путевку в полуфинал, на которую также претендует Зверев.
20-летний Карлос впервые играет на итоговом турнире АТР. Индорные турниры он начал с двух поражений подряд и последняя победа над россиянином Андреем Рублевым в Турине (7:5, 6:2) стала для него первой в сезоне на закрытом харде. Теннисисты встречались друг с другом четыре раза, счет в личным встречах 2:2, но вот на корте в зале они сойдутся впервые.
Можно предположить, что Медведев будет беречь силы в этой встрече, чтобы не устать к полуфиналу. Хотя на старте турнира он заявлял, что планирует выиграть все матчи. А внести себе в копилку еще одну победу над талантливым испанцем, а уж тем более – не пустить его в полуфинал, тоже неплохая мотивация.
Но и плохим стартом Алькараса на турнире обольщаться тоже не стоит. В матче против Рублева испанец, кажется, наконец разобрался, как играть в индорный теннис. Ошибок он практически не допускал, очки без борьбы не отдавал, был безупречен как на задней линии, так и у сетки, выиграв высокий процент очков на своей подаче.
Аналитики Olimpbet считают, что счет 2:0 по сетам в пользу Алькараса – наиболее вероятный исход данного матча. На него предлагается коэффициент 2.6.
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Фото: Olimbet
Андрей Рублев (Россия) – Александр Зверев (Германия). 18 ноября, 01:30
Для Рублева, пятой ракетки мира, последний матч группового этапа станет скорее формальностью. Россиянин провалил итоговый турнир, а в последней встрече с испанцем Карлосом Алькарасом он был уничтожен на корте (5:7, 2:6), не сумев ничего противопоставить сопернику, из-за чего закатил истерику, пытаясь сломать ракетку о свое колено.
А вот для Зверева, занимающего в рейтинге АТР восьмое место, напротив, встреча очень важная. В первом матче на турнире он не без труда обыграл Алькараса (6:7 (3:7, 6:3, 6:4), с которым теперь и соревнуется за путевку. А затем уступил Даниилу Медведеву (6:7 (7:9), 4:6). При этом Звереву мало обыграть Рублева для выхода в полуфинал. Важно, чтобы перед этим Алькарас проиграл Медведеву. В своей карьере немец дважды побеждал на итоговом турнире. И хотя в этом сезоне он трижды уступал Рублеву, сегодня его физическая форма гораздо лучше.
Эксперты Olimpbet считают Зверева фаворитом данной встречи – П1 – 2.22, П2 – 1.67. Скорее всего, матч не будет затяжным – Тот (23.5) М – 1.82.
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