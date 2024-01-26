Саудовская Аравия хочет стать лучшей футбольной страной мира

Принц Саудовской Аравии Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что его страна планирует попасть на вершину футбольных супердержав мира, сообщает Zakon.kz.

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Представитель королевской семьи в беседе с журналистами издания Carre высказался о глобальных целях государства в футболе, где подчеркнул, что страна вскоре нацелена занять первое место в мировом рейтинге.

"Мы бы хотели увидеть в своем чемпионате Килиана Мбаппе, в составе любой команды, он хороший и сильный игрок. Саудовская Аравия сейчас является гигантом футбольного рынка. У нас играют Криштиану Роналду и Карим Бензема. Сейчас наш чемпионат имеет хороший авторитет, и мы не перестанем удивлять. Скоро на наших полях появятся новые звезды". Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд, принц Саудовской Аравии.

Что касается самого Килиана Мбаппе, то французского форварда уже не раз приглашали в чемпионат Саудовской Аравии, предлагают ему баснословные зарплаты в размере 200-300 млн евро за сезон. Однако игрок ПСЖ пока отказывается, несмотря на то, что у него летом заканчивается контракт с нынешним клубом.





В свежем рейтинге самых престижных чемпионатов, который опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS), саудовская Суперлига уже находится на подступах к топ-30. Саудиты располагаются на 33-м месте, поднявшись за сезон на 7 ступеней вверх. А в рейтинге FIFA сборная Саудовской Аравии занимает 56-ю строчку.

На последнем мундиале в Катаре команда из Ближнего Востока сотворила сенсацию, обыграв на старте будущих чемпионов мира из Аргентины со счетом 2:1.