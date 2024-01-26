Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Саудовская Аравия хочет стать лучшей футбольной страной мира

Футбол Интервью Принца СА Фото: Instagram/spl_en
Принц Саудовской Аравии Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что его страна планирует попасть на вершину футбольных супердержав мира, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое  на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Представитель королевской семьи в беседе с журналистами издания Carre высказался о глобальных целях государства в футболе, где подчеркнул, что страна вскоре нацелена занять первое место в мировом рейтинге.

"Мы бы хотели увидеть в своем чемпионате Килиана Мбаппе, в составе любой команды, он хороший и сильный игрок. Саудовская Аравия сейчас является гигантом футбольного рынка. У нас играют Криштиану Роналду и Карим Бензема. Сейчас наш чемпионат имеет хороший авторитет, и мы не перестанем удивлять. Скоро на наших полях появятся новые звезды".Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд, принц Саудовской Аравии.

Что касается самого Килиана Мбаппе, то французского форварда уже не раз приглашали в чемпионат Саудовской Аравии, предлагают ему баснословные зарплаты в размере 200-300 млн евро за сезон. Однако игрок ПСЖ пока отказывается, несмотря на то, что у него летом заканчивается контракт с нынешним клубом.


В свежем рейтинге самых престижных чемпионатов, который опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS), саудовская Суперлига уже находится на подступах к топ-30. Саудиты располагаются на 33-м месте, поднявшись за сезон на 7 ступеней вверх. А в рейтинге FIFA сборная Саудовской Аравии занимает 56-ю строчку. 

На последнем мундиале в Катаре команда из Ближнего Востока сотворила сенсацию, обыграв на старте будущих чемпионов мира из Аргентины со счетом 2:1.     

Читайте также

Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" мирового Гран-при
Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" мирового Гран-при
Очередное поражение: "Барыс" на выезде проиграл "Ладе"
Очередное поражение: "Барыс" на выезде проиграл "Ладе"
Огненные битвы в рамках Кубка Англии
Огненные битвы ожидаются в рамках Кубка Англии
Куандык Шынасилов
Карим Бензема Мбаппе Килиан Роналду Криштиану Саудовская Аравия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: