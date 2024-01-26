Дебютант КПЛ-2024 обыграл пятикратного чемпиона Узбекистана
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Данный поединок прошел 26 января в рамках учебно-тренировочных сборов обоих клубов на футбольной площадке турецкого Белека. Чемпион первой лиги казахстанского первенства был сильнее титулованного коллектива из Узбекистана.
Счет в матче уже на 9-й минуте открыл Берик Айтбаев.
После этого второй мяч в ворота узбекской дружины забил с пенальти Арман Смаилов.
Окончательный результат в поединке с пятикратным чемпионом Узбекистана поставил легионер "Елимая" Альваро Виейра.
Нужно отметить, что для футболистов из Семея это не один товарищеский матч за сутки. 26 января в 20:00 по казахстанскому времени состоится еще одна игра, где подопечные Андрея Карповича встретятся с коллективом из Боснии и Герцеговины – "Слога Добой".