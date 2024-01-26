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Дебютант КПЛ-2024 обыграл пятикратного чемпиона Узбекистана

Футбол Победа Елимая Фото: Instagram/fc_elimai
Новичок казахстанской Премьер-лиги по футболу клуб "Елимай" из города Семей в товарищеском матче обыграл команду "Нефтчи" из Ферганы со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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Данный поединок прошел 26 января в рамках учебно-тренировочных сборов обоих клубов на футбольной площадке турецкого Белека. Чемпион первой лиги казахстанского первенства был сильнее титулованного коллектива из Узбекистана.

Счет в матче уже на 9-й минуте открыл Берик Айтбаев.

После этого второй мяч в ворота узбекской дружины забил с пенальти Арман Смаилов.

Окончательный результат в поединке с пятикратным чемпионом Узбекистана поставил легионер "Елимая" Альваро Виейра.

Нужно отметить, что для футболистов из Семея это не один товарищеский матч за сутки. 26 января в 20:00 по казахстанскому времени состоится еще одна игра, где подопечные Андрея Карповича встретятся с коллективом из Боснии и Герцеговины – "Слога Добой". 

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