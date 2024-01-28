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Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба

певец Фото: Instagram/robbiewilliams
Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба "Порт Вейл", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет пресс-служба команды в социальной сети X, музыкант является давним болельщиком команды из города Сток-он-Трент, в котором он родился.

"Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента – это нечто особенное", – сказал артист.

"Порт Вейл" – английский профессиональный футбольный клуб из района Берзлем в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

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