Старшая дочь Робби Уильямса дебютировала в большом кино
Фото: Instagram/robbiewilliams
Дочь 51-летнего популярного певца Робби Уильямса и актрисы Айды Филд Тедди дебютировала в кино, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Independent, Тедди Уильямс снялась в рождественском фильме "Город мишуры". Вместе с девочкой в проекте участвует, например, голливудская звезда Ребел Уилсон, которая сыграла ее мать.
Отмечается, что на премьере семейной картины в Лондоне юную актрису поддержали оба родителя, которые позировали камерам и подбадривали Тедди.
Robbie Williams and Ayda Field's rarely seen daughter Teddy, 13, makes her acting debut alongside Hollywood A-listers as she is supported by her parents at Tinsel Town premiere— Juan Brown (@TheMrJuanBrown) November 27, 2025
👉 https://t.co/H74d8i3jwB#Trending #Acting #Alisters #Ayda #AydaField #...https://t.co/H74d8i3jwB pic.twitter.com/mM1JfOdoSo
Ранее 71-летний Игорь Крутой выложил кадры с повзрослевшей дочерью и умилил фанатов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript