#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Культура и шоу-бизнес

Старшая дочь Робби Уильямса дебютировала в большом кино

дочь Робби Уильямса дебютировала в большом кино, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 22:20 Фото: Instagram/robbiewilliams
Дочь 51-летнего популярного певца Робби Уильямса и актрисы Айды Филд Тедди дебютировала в кино, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, Тедди Уильямс снялась в рождественском фильме "Город мишуры". Вместе с девочкой в проекте участвует, например, голливудская звезда Ребел Уилсон, которая сыграла ее мать.

Отмечается, что на премьере семейной картины в Лондоне юную актрису поддержали оба родителя, которые позировали камерам и подбадривали Тедди.

Ранее 71-летний Игорь Крутой выложил кадры с повзрослевшей дочерью и умилил фанатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба
23:12, 28 января 2024
Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба
Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино
17:33, 08 июля 2025
Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца
17:32, 09 апреля 2025
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: