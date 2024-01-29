Скончался лучший бомбардир в истории панамского футбола
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Как сообщает ESPN со ссылкой на заявление Федерации футбола Панамы, экс-форвард сборной Панамы Луис "Матадор" Техада скончался 29 января в возрасте 41 года. Он сыграл за сборную более 100 матчей.
Фото: Instagram/matadortejada18
По данным источника, Техада принимал участие в матче ветеранов, который проходил в Панама-Сити. В одном из игровых эпизодов футболист потерял сознание. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи, но врачи не смогли спасти "Матадора".
"С именем Техады мы связываем развитие футбола в нашей стране. Выражаем искренние соболезнования. Мы никогда не забудем вас, Матадор". Заявление Федерации футбола Панамы
Футбольные чиновники Панамы отдают дань уважения Техаде, который сыграл ключевую роль в успехе национальной сборной, прошедшей квалификацию на свой первый чемпионат мира в 2018 году.
"Матадор" сыграл за национальную сборную 108 матчей и стал ее лучшим бомбардиром, забив 43 гола.
Ранее сообщалось, что скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу.