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Скончался лучший бомбардир в истории панамского футбола

Скончался лучший бомбардир в истории панамского футбола Фото: Instagram/matadortejada18
В возрасте 41 года умер лучший снайпер сборной Панамы по футболу Луис Техада. Он потерял сознание во время товарищеского матча среди ветеранов, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает ESPN со ссылкой на заявление Федерации футбола Панамы, экс-форвард сборной Панамы Луис "Матадор" Техада скончался 29 января в возрасте 41 года. Он сыграл за сборную более 100 матчей.

Футбол Умер Ветеран

Фото: Instagram/matadortejada18

По данным источника, Техада принимал участие в матче ветеранов, который проходил в Панама-Сити. В одном из игровых эпизодов футболист потерял сознание. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи, но врачи не смогли спасти "Матадора".

"С именем Техады мы связываем развитие футбола в нашей стране. Выражаем искренние соболезнования. Мы никогда не забудем вас, Матадор". Заявление Федерации футбола Панамы

Футбольные чиновники Панамы отдают дань уважения Техаде, который сыграл ключевую роль в успехе национальной сборной, прошедшей квалификацию на свой первый чемпионат мира в 2018 году.

"Матадор" сыграл за национальную сборную 108 матчей и стал ее лучшим бомбардиром, забив 43 гола.

Ранее сообщалось, что скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу.

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