Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии по футболу

24-летний нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал лучшим снайпером за всю историю норвежской дружины. В его активе сейчас 34 гола после 36-ти сыгранных матчей за Норвегию, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 11 октября норвежский форвард сумел оформить дубль в поединке против команды Словении в рамках игр 3-го тура Лиги наций УЕФА, где его команда уверенно переиграла соперника со счетом 3:0.

Тем самым Холанд забил 33 и 34-й голы за сборную Норвегию, что позволило ему обогнать прежнего рекордсмена Йергена Юве, у которого было 33 мяча.

Эрлинг добился данного показателя за 36 матчей в форме национальной дружбы, а Юве достиг своего показателя за 45 игр.

"Это большое историческое достижение, счастлив и горжусь, фантастический рекорд. Он долго держался, у меня впереди еще много лет, и я наслаждаюсь. У меня давно не было столько энергии на поле". Эрлинг Холанд

Также нужно отметить, что это был 13-й матч Холанда в нынешнем сезоне, включая игры за "Ман Сити" . В его активе 14 забитых мячей за этот период.

Лидер "горожан" недавно приезжал в Алматы, но не смог поразить ворота казахстанской сборной в рамках первого тура Лиги наций УЕФА (0:0).