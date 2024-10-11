Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии по футболу
В ночь на 11 октября норвежский форвард сумел оформить дубль в поединке против команды Словении в рамках игр 3-го тура Лиги наций УЕФА, где его команда уверенно переиграла соперника со счетом 3:0.
Тем самым Холанд забил 33 и 34-й голы за сборную Норвегию, что позволило ему обогнать прежнего рекордсмена Йергена Юве, у которого было 33 мяча.
Эрлинг добился данного показателя за 36 матчей в форме национальной дружбы, а Юве достиг своего показателя за 45 игр.
"Это большое историческое достижение, счастлив и горжусь, фантастический рекорд. Он долго держался, у меня впереди еще много лет, и я наслаждаюсь. У меня давно не было столько энергии на поле".Эрлинг Холанд
Также нужно отметить, что это был 13-й матч Холанда в нынешнем сезоне, включая игры за "Ман Сити". В его активе 14 забитых мячей за этот период.
Лидер "горожан" недавно приезжал в Алматы, но не смог поразить ворота казахстанской сборной в рамках первого тура Лиги наций УЕФА (0:0).