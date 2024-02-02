Латвийские спортсмены остались без государственных денег

Все спортивные федерации Латвии в преддверии летней Олимпиады оказались в трудной ситуации, так как остались без государственного финансирования, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Данной информацией поделился глава Олимпийского комитета Латвии Янис Букс, который заявил, что спортсмены этой прибалтийской страны в эти дни находятся в трудном финансовом состоянии из-за отсутствия государственной поддержки. Как передает LSM, ни одна спортивная федерация Латвии пока не получила денег от государства, а на носу главные Игры четырехлетия.

По словам Букса, из-за этого атлетам не хватает достаточных средств, чтобы участвовать в разных соревнованиях в преддверии парижской Олимпиады, а на запланированные старты вынуждены брать деньги в долг.

"Спортсмены должны готовиться к олимпийским квалификационным состязаниям с целью участия в Олимпийских играх в Париже, а финансирования не хватает. На мой взгляд, мы достигли исторически беспрецедентной ситуации, когда спортсмены вынуждены занимать деньги в частном порядке, чтобы участвовать в отборочных турнирах". Президент ОКЛ Янис Букс

В свою очередь государственные структуры заявляют, что все заявки на финансирование от 90 федераций уже получены, в данный момент идет оценка и рассмотрение. Чиновники уверяют, что это займет некоторое время, нужно пройти по всем критериям.

Тем временем Янис Букс направил письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, где рассказал о кризисном состоянии спортсменов из-за задержки государственного финансового обеспечения.