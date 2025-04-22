Заплатил за помощь – остался без денег и с долгами: как обманывают казахстанцев

Мошенники зачастую используют трудные жизненные обстоятельства, предлагая якобы действенные схемы по избавлению от долгов. Но на деле, к сожалению, человек теряет деньги и может оказаться еще в более тяжелой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Псевдоюристы и антиколлекторы

Один из распространенных видов финансового мошенничества – это звонки от лиц, представляющихся юристами, адвокатами или так называемыми антиколлекторами. Они обещают "законно избавиться от всех долгов сразу".

Как только человек соглашается, мошенники требуют предоплату – сумма может варьироваться от 50 000 до 500 000 тенге. Взамен, как сказано на сайте Fingramota.kz, они присылают шаблонные документы, не имеющие юридической силы, например, письмо в банк с просьбой пересмотреть договор. Параллельно могут убеждать не платить по действующим обязательствам, уверяя, что "вопрос уже решается".

Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь, а доверчивый клиент копит просрочки и пени, тем самым ухудшая свою кредитную историю еще больше.

Что делать? Всегда проверяйте, с кем вы имеете дело. Не соглашайтесь на оплату услуг без официального договора.

Мошенничество под видом "госпрограмм" по списанию долгов

Современные технологии все чаще используются мошенниками для создания убедительных схем обмана. Один из ярких примеров – фейковые видеоролики с участием якобы известных людей, авторитетных экспертов, руководителей крупных предприятий, в которых "объявляется" о запуске государственных программ по списанию долгов или запуске новых ипотечных инициатив.

Обычно к видео прилагается ссылка на поддельный сайт, оформленный под государственный портал. Пользователю предлагают пройти "регистрацию" и ввести персональные данные: ИИН, номер удостоверения личности, телефон, адрес и т.д.

После этого события развиваются по двум сценариям: человеку предлагают оплатить "госпошлину" или "сервисный сбор" или ему звонят "консультанты", обещают помощь и просят перевести деньги за услуги. В обоих случаях после получения оплаты злоумышленники исчезают.

Что делать? Всегда проверяйте информацию о запуске государственных программ через официальные сайты госорганов и их страницы в социальных сетях.

"Волшебные" документы для списания долгов

Мошенники все чаще используют популярные онлайн-платформы для распространения объявлений о продаже так называемых документов, которые якобы позволяют полностью списать все долги.

В описании такие объявления выглядят убедительно: "заявление на полное списание долгов", "иск в суд для отмены займа" и т.п. Злоумышленники ссылаются на кодексы, решения госорганов, Генеральную прокуратуру и даже Верховный суд, чтобы создать иллюзию официальности. Доверчивые граждане приобретают подобные документы, отправляют их в банки или МФО и уверены, что вопрос закрыт. Однако такие шаблоны не имеют никакой юридической силы, и финансовые организации их не принимают. В результате обязательства по кредиту остаются, а просрочки продолжают накапливаться.

Что делать? Не доверяйте объявлениям, обещающим "мгновенное списание долгов" через шаблонные документы. Помните, что юридически значимые обращения оформляются по установленным правилам и подаются по официальным каналам.

Фальшивая помощь в оформлении банкротства

В Казахстане действует процедура внесудебного банкротства физических лиц, которую можно оформить самостоятельно и бесплатно на портале egov.kz. Однако не все граждане готовы заниматься этим самостоятельно или знают об этой услуге, особенно пожилые, и охотно откликаются на помощь "посредников". Этим и пользуются мошенники.

Тут злоумышленники представляются "юристами по банкротству" и обещают оформить все быстро и "без вашего участия". Они запрашивают предоплату якобы за сопровождение процедуры. При этом убеждают, что от клиента требуется минимум усилий. А получив деньги, исчезают без следа.

Что делать? Оформляйте процедуру банкротства самостоятельно на www.egov.kz – это бесплатно и не требует посредников, вся необходимая информация и пошаговая инструкция доступны на портале. Если возникают вопросы, обращайтесь в официальный Call-центр: 1414 или по номеру 8 (7172) 906 984.

Мошенничество через доверенность

Один из опасных видов мошенничества – предложение оформить доверенность на представление интересов в банке, суде или других инстанциях. Подписав доверенность, человек добровольно предоставляет злоумышленникам доступ к своим персональным данным, счетам, имуществу, а иногда – и к электронной цифровой подписи (ЭЦП). В результате мошенники переоформляют имущество, снимают деньги с банковских счетов, берут кредиты и так далее от имени жертвы.

Что делать? Никогда не подписывайте доверенность без консультации с квалифицированным юристом. Внимательно проверяйте каждую строку в документе, особенно пункты о доступе к имуществу, счетам, ЭЦП и праву заключать сделки.

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