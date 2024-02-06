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Футболисты Казахстана проведут товарищеский матч с европейской сборной

Футбол Товарищеский Матч Фото: Instagram/kff_team
Федерации футбола Казахстана и Армении договорились провести товарищескую игру 7 июня 2024 года. Дружеский поединок состоится на территории армянской сборной, сообщает Zakon.kz.

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Матч сборных Армении и Казахстана запланирован на 7 июня на республиканском стадионе в Ереване. Начало – в 21:00 по времени Астаны.

Ранее команды в своей истории встречались семь раз, из которых четыре победы в активе армян, две – у наших футболистов. И еще один поединок завершился мирным исходом. В рейтинге FIFA армянская дружина занимает 93-ую позицию, а Казахстан замыкает первую сотню.

Трансферная стоимость игроков сборной Армении составляет 40 млн евро, что в два раз больше, чем у подопечных Магомеда Адиева. Самым дорогостоящим и известным футболистом в составе армян является полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян, стоимость которого составляет 18 млн евро.

Между тем, в начале весны сборная Казахстана соберется на УТС в ОАЭ. Там 9 марта наша команда сыграет товарищеский матч с Туркменистаном.

Затем казахстанский коллектив отправится в Афины (Грецию), чтобы 21 марта сразиться в полуфинале плей-офф Лиги наций УЕФА с местной сборной.

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