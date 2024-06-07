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Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Арменией

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Арменией , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 23:17 Фото: Instagram/kff_team
В Ереване 7 июня завершился товарищеский матч по футболу, в котором сборная Армении принимала команду Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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На 4-й минуте встречи хозяева вышли вперед благодаря автоголу Александра Марочкина. На 58-й минуте Вакан Бичакян удвоил преимущество армянской команды.

В добавленное арбитром время Бауыржан Исламхан забил гол, установив окончательный счет 2:1.

11 июня казахстанцы сыграют против Азербайджана в венгерском городе Сомбатхей. 

6 июня сообщалось, что сборная Казахстана и сотрудники Федерации футбола Казахстана попрощались с бывшим тренером Магомедом Адиевым. Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов 5 июня прокомментировал свое назначение и поделился ближайшими планами.

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