Иордания впервые в истории сыграет в финале Кубка Азии по футболу
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В полуфинале азиатского турнира команда Хусейна Аммуты, которая стоит ниже корейцев на 64 позиции в рейтинге FIFA, не дала своим противникам возможности отличиться на стадионе Ахмада Бин Али. Иорданская дружина забила два безответных мяча и теперь впервые поборется за "золото" Кубка Азии. Ранее западноазиатская сборная не проходила дальше четвертьфинала.
Победу Иордании принесли точные удары Язан Аль-Наймат и Муса Аль-Тамари.
Теперь "Рыцари" в решающем матче Кубка Азии сыграют с победителем другого полуфинала, где сразятся Иран и Катар. Этот поединок состоится 7 февраля.
Хозяевами нынешнего Кубка Азии являются футболисты Катара, которые считаются действующими победителями данного турнира.
Финал этих соревнований запланирован на 10 февраля.