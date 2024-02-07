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Иордания впервые в истории сыграет в финале Кубка Азии по футболу

Футбол Финал Кубок Азии Фото: Instagram/jordan.fa
Сборная Иордании по футболу сотворила сенсацию и первый раз в своей истории завоевала путевку в финал Кубка Азии, переиграв на своем пути команду Южной Кореи со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале азиатского турнира команда Хусейна Аммуты, которая стоит ниже корейцев на 64 позиции в рейтинге FIFA, не дала своим противникам возможности отличиться на стадионе Ахмада Бин Али. Иорданская дружина забила два безответных мяча и теперь впервые поборется за "золото" Кубка Азии. Ранее западноазиатская сборная не проходила дальше четвертьфинала.

Победу Иордании принесли точные удары Язан Аль-Наймат и Муса Аль-Тамари.

Теперь "Рыцари" в решающем матче Кубка Азии сыграют с победителем другого полуфинала, где сразятся Иран и Катар. Этот поединок состоится 7 февраля.

Хозяевами нынешнего Кубка Азии являются футболисты Катара, которые считаются действующими победителями данного турнира.

Финал этих соревнований запланирован на 10 февраля.

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