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Спорт

Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу

Футбол Путевка ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 08:58 Фото: Instagram/UzbekistanFA
Поздно вечером 5 июня сборная Узбекистана по футболу завоевала историческую путевку на мировое первенство 2026 года, сыграв в ничью на выезде с командой ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Данное значимое событие в истории узбекского спорта произошло в рамках девятого тура отборочного цикла на ЧМ-2026, когда подопечные Тимура Кападзе в гостях разошлись миром (0:0) со сборной ОАЭ.

Таким образом, футболисты Узбекистана гарантировали себе в группе 1 место не ниже второго и напрямую попадут на чемпионат мира с азиатского континента.

Естественно данный исторический факт отмечают сейчас в соседнем государстве, плюс к этому своих героев поздравил президент Узбекистана – Шавкат Мирзиёев

"Дорогие мои сыновья. Вы продемонстрировали истинное мужество и стойкость в отборочных матчах с участием сильнейших команд Азии и впервые в истории нашей Родины завоевали путевку на чемпионат мира, искренне, от всей души поздравляю вас с этой в полном смысле слова большой победой. О таком блестящем результате, который, несомненно, золотыми буквами будет вписан в летопись национального спорта, мечтали миллионы поклонников футбола нашей страны, весь наш народ. Это настоящий подарок нашему народу в священные дни Курбан хайита. Продолжайте свой победный путь".президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Тем самым сборная Узбекистана теперь впервые в своей истории поедет на ЧМ-2026, который пройдет на территории трех государств.

Пока наши соседи празднуют свою путевку на мундиаль, казахстанская футбольная сборная на выезде проигрывает в товарищеском матче представителям Беларуси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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