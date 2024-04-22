Спринтер "Астаны" Кантер победил на втором этапе "Тура Турции – 2024"

Представитель Astana Qazaqstan Team, немецкий велогонщик Макс Кантер выиграл второй этап международной многодневки "Тур Турции", который стартовал 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

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22 апреля гонщики вышли на старт второго этапа турецких состязаний протяженностью в 190,6 км между городами Кемер и Каш. Имя победителя данного этапа стало известно только на финишной черте, где лучшим спринтером оказался 26-летний немецкий спортсмен Макс Кантер. Гонщик "Астаны" оставил позади себя известных личностей велоспорта, среди которых другие два призера – Анри Улиг (Германия) и Тобиас Лунд Андресен (Дания).

Немного не хватило до списка призеров еще одному представителю "Астаны" – итальянцу Давиде Баллерини, который закончил гонку на четвертой позиции.

Президентский "Тур Турции – 2024" завершится 28 апреля, и шансов подняться на подиум у наших гонщиков будет еще немало. Кроме двух вышеуказанных спортсменов в Турцию приехали еще пять профессионалов "Астаны": Марк Кавендиш (Англия), Хенок Мулуберхан (Эритрея), Родигер Селиг (Германия), Вадим Пронский и Николя Винокуров (оба Казахстан).

Эти турецкие велосоревнования очень памятны для лидера казахстанской велоконюшни Алексея Луценко, который выиграл здесь генеральную классификацию в 2023 году.

Также капитан "Астаны" недавно стал победителем третьего королевского этапа на "Джиро Д’Абруццо".