Опубликованы результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА на будущий сезон

Накануне в Париже прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА-2024/25, по итогам которой 54 европейские сборные узнали свое местоположение и будущих соперников, сообщает Zakon.kz.

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По завершении жеребьевки Лиги наций все команды были распределены на четыре дивизиона, исходя из последнего рейтинга данных соревнований. Каждая сборная сыграет дома и на выезде против своего соперника по подгруппе на групповом этапе.

Лига А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша и Шотландия.

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция и Израиль.

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария и Сербия.

Лига В

Группа 1: Чехия, Украина, Албания и Грузия.

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия и Греция.

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения и Казахстан.

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория и Турция.

Лига С

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия и Эстония.

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр и Гибралтар/Литва.

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия и Беларусь.

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония и Латвия.

Фото: Instagram/EURO2024

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Литва, Сан-Марино и Лихтенштейн.

Группа 2: Молдова, Мальта и Андорра.

В нынешнем регламенте Лиги наций будет новый раунд плей-офф, который пройдет в марте 2025 года. Победители и занявшие вторые места в группах Лиги А сыграют друг с другом по одной игре, дома и на выезде в 1/4 финала. А четыре сильнейшие сборные пройдут в финальный этап, который запланирован на июнь 2025 года.

Фото: Instagram/EURO2024

Команды, занявшие четвертые места в Лигах А и В, спустятся в Лигу В и С, соответственно. Две худшие сборные, которые заняли четвертые места в Лиге С, уходят в Лигу D.

Четыре победителя групп Лиг В и С, а также два победителя групп Лиги D получат путевки в Лиги А, В и С, соответственно.

Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С сыграют между собой дома и на выезде в стыковых матчах за повышение или понижение в дивизионах.