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Известен список всех команд будущего четвертьфинала Лиги Наций УЕФА

Футбол 8 Команд Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:59 Фото: Instagram/EURO2024
Определились все восемь европейских сборных, которые примут участие в четвертьфинальной стадии плей-офф Лиги Наций сезона-2024/25, сообщает Zakon.kz.

В плей-офф турнира с первых мест в своих подгруппах пробились Португалия, Франция, Германия и Испания. Со вторых позиций дальше идут Хорватия, Италия, Нидерланды и Дания.

Окончательная расстановка команд в стадии четвертьфинала Лиги Наций стала известна после завершения некоторых матчей 6-го тура.

Из прошедших игр можно подчеркнуть ряд интересных встреч. Сборная Испании дома в тяжелейшем поединке одолела Швейцарию – 3:2. Португалия на выезде сыграла вничью с Хорватией – 1:1.

А футболисты Сербии и Дании не смогли забить голов в своем противостоянии – 0:0.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги Наций УЕФА пройдет 22 ноября, а первые матчи болельщики смогут посмотреть 20 марта 2025 года, ответные встречи данной стадии запланированы на 23 марта.

Тем временем специалисты УЕФА признали гол Роналду самым красивым по итогам пятого тура Лиги Наций.

Сам же 39-летний футболист и его трое звездных коллег пропустили гостевой матч против Хорватии, главный тренер португальцев Роберто Мартинес дал отдохнуть своим подопечным. 

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