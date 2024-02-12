Кот-д′Ивуар без главного тренера выиграл Кубок Африки-2024

Сборная Кот-д′Ивуара стала победителем домашнего Кубка африканских наций, обыграв в решающем матче команду Нигерии со счетом 2:1. Хозяева турнира снова стали лучшей командой континента с 2015 года, сообщает Zakon.kz.

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Здесь стоит отметить, что "Слоны" дошли до высших медалей африканского турнира без главного тренера. На групповой стадии КАН-2024 был отправлен в отставку француз Жан-Луи Гассе, его функции временно исполнял местный наставник Эмерс Фаэ.





40-летний экс футболист привел свою сборную к главному титулу Кубка Африки, одолев "Супер Орлов" – 2:1.





Ивуарийцы стали победителями Кубка Африки в третий раз в своей истории, до этого были трофеи в 2015 и 1992-м годах.

Счет в финальном противостоянии на 38-ой минуте открыли нигерийцы, отличился игрок греческого ПАОКа – Трост-Эконг. Хозяева сумели восстановить равновесие только после перерыва, благодаря усилиям Франка Кессье. А победу и с ней трофей Кубка Африки добыл для Кот-д′Ивуара – Себастьян Алле.





Бронзовые награды Кубка Африки достались представителям ЮАР, которая переиграла сборную ДР Конго только в серии послематчевых пенальти – 6:5.

Футболисты Южной Африки стали призерами турнира впервые с 2000 года, в то время сборная также довольствовалась третьим местом.

Следующий Кубок африканских наций состоится в 2025 году на футбольных полях Марокко. Точные сроки будут определены позже, это будет зависеть от погодных условий.

