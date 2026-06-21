Германия вырвала волевую победу у Кот-д′Ивуара и вышла в плей-офф ЧМ-2026

В ночь на 21 июня сборная Германии по футболу одержала невероятную победу над Кот-д′Ивуаром благодаря дублю своего игрока Дениза Ундава – 2:1, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок второго тура предварительного раунда в группе Е, который проходил на канадском стадионе "БМО Филд" (Торонто).

Поначалу все складывалось удачно для африканцев, которые повели в счете, усилиями Франка Кессиэ.

Бесконечные атаки "Бундестима" достигли своего успеха только во втором тайме, когда на 68-й минуте баланс восстановил Дениз Ундав. Он же принес столь трудную победу своим коллегам на 94-й минуте встречи, когда забил решающий гол – 2:1.

Таким образом, Германия благодаря второй кряду победе на групповой стадии пробилась в плей-офф нынешнего мундиаля, чего не могла сделать последние 12 лет.

Немецкая дружина набрала шесть очков и теперь недосягаема для соперников в группе Е.

На старте ЧМ-2026 они разгромили Кюрасао со счетом 7:1.