Лондонское дерби в Англии и черно-белое сражение в Италии

Матчи с участием "Челси" и "Ювентуса" – в коэффициентах Olimpbet.

АПЛ. 24-й тур. "Кристал Пэлас" – "Челси". 13 февраля, 02:00 (время Астаны)

Очередной тур Премьер-лиги закрывает столичное дерби, которое не повлияет на расстановку сил в верхней части таблицы. "Челси" сейчас идет 11-м и в лучшем случае поднимется на одну строчку, "Кристал Пэлас" при наборе очков лишь немного оторвется от опасной зоны.

Однако нет никаких сомнений, что соперники будут изо всех сил сражаться за победу, которая очень нужна обоим тренерам. Прежде всего – рулевому "аристократов" Маурисио Почеттино, которого молва отправляет в отставку едва ли не после каждой осечки "синих".

Рой Ходжсон в свои 76 лет уже вряд ли боится увольнения, ему просто очень хочется одолеть "Челси", который во главе "стекольщиков" он не обыгрывал с момента своего первого пришествия в "Кристал Пэлас", произошедшего в 2017-м году.

С тех пор "аристократы" брали верх у "орлов" в 12-ти матчах подряд, ни разу не позволив им зацепиться хотя бы за ничью. Смогут ли Ходжсон и его команда прервать эту безрадостную серию?

Эксперты Olimpbet полагают, что с огромной долей вероятности "Челси" одержит 13-ю кряду победу в этом лондонском "дерби": П1 – 4.72, Х – 3.89, П2 – 1.73. При этом, как ни парадоксально, наиболее вероятный счет матча на арене "Селхерст Парк", по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 7.1.

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Серия А. 24-й тур. "Ювентус" – "Удинезе". 13 февраля, 01:45

Фото: оlimpbet

В минувшем туре поражением от "Интера" оборвалась впечатляющая беспроигрышная серия "старой синьоры" в Серии А, растянувшаяся на 17 матчей. Правда, с учетом того, что до этого туринцы довольствовались лишь ничьей во встрече с "Эмполи", можно предположить, что чемпионская гонка для "Юве" завершилась. Ведь отставание от лидирующих "нерадзурри" достигло уже семи очков.

Теперь "Ювентусу" надо заботиться о том, чтобы защитить свое второе место от подпирающего снизу "Милана". А для этого не мешало бы снова встать на победные рельсы. Домашний матч против "Удинезе" – отличная возможность для этого.

На своем поле "бьянконери" выиграли у "зебр" все восемь последних домашних встреч с общим счетом 22:4. А в текущем чемпионате Италии "Удинезе", ведущий борьбу за выживание, выиграл всего один выездной матч.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и ближайшая дуэль двух клубов в черно-белых цветах, скорее всего, завершится в пользу "Ювентуса": П1 – 1.45, Х – 4.33, П2 – 8. При этом самый популярный букмекер страны не уверен, что матч в Турине порадует болельщиков результативностью: Тот (2.5) М – 1.76, Б – 2.01.

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