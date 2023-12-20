Кубковая жара в Англии и Италии

Olimpbet предлагает аналитику к матчам с участием главных претендентов на трофеи.

Кубок Английской лиги. 1/4 финала. "Ливерпуль" – "Вест Хэм Юнайтед". 21 декабря, 02:00 (время Астаны)



"Скаузеры" неудачно провели два последних матча: сначала мерсисайдцы уступили бельгийскому "Юниону" в Лиге Европы (1:2), а затем не смогли обыграть "Манчестер Юнайтед" в 17-м туре АПЛ (0:0).

Но если поражение на международной арене вообще никак не повлияло на "Ливерпуль" – свою группу ЛЕ он выиграл досрочно, а в Бельгии выступал экспериментальным составом, то потеря очков в сражении с "красными дьяволами" стоила команде Юргена Клоппа лидерства в национальном первенстве.

"Красных" настиг кризис? Так это или нет – станет понятно только во время рождественско-новогоднего марафона под названием Boxing Day, когда "Ливерпулю" в течение десяти дней предстоит сыграть с "Арсеналом", "Бернли" и "Ньюкаслом".

Но перед этим "банде" Клоппа нужно будет еще провести четвертьфинал Кубка лиги против "Вест Хэма", который предыдущую неделю, напротив, может занести себе в актив. Коллектив Дэвида Мойеса одержал две победы с общим счетом 5:0 (в Лиге Европы над "Фрайбургом" 2:0 и в АПЛ над "Вулверхэмптоном" 3:0) и перед встречей с грозным соперником явно находится в отличном настроении.

"Ливерпуль" – главный претендент на завоевание Кубка лиги, кэф на такой исход составляет 2.4. Для сравнения: у "Вест Хэм Юнайтед" он равен 10. Поэтому ничуть неудивительно, что эксперты Olimpbet считают "скаузеров" явными фаворитами и четвертьфинального противостояния с лондонцами, которое, к тому же, пройдет на их родной арене, одном из самых поющих стадионов мира "Энфилде": П1 – 1.42, Х – 5.19, П2 – 6.79.

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Фото: olimpbet

Кубок Италии. 1/8 финала. "Интер" – "Болонья". 21 декабря, 02.00

Вне всяких сомнений, самая интригующая пара этой стадии Кубка Италии. За путевку в четвертьфинал турнира между собой сразятся клубы, входящие в зону Лиги чемпионов в Серии А. По итогам 17-ти туров "Интер" идет первым, "Болонья" занимает четвертую позицию.

Но если лидерство "нерадзурри" ничуть не удивляет, то стремительный взлет болонцев в этом сезоне поистине впечатляет. Да, когда-то "красно-синие" были одним из сильнейших клубов страны, они семь раз завоевывали "скудетто", но было это очень давно. В призерах "борзые" не финишировали более полувека, а последний трофей выигрывали в 1974-м году – как раз Кубок Италии.

Секрет успешного выступления "Болоньи" – работа одного из самых перспективных тренеров нового поколения Тьяго Мотты. В текущем сезоне команда под его управлением уже успела обыграть оба римских клуба ("Лацио" 1:0, "Рому" 2:0), а также отобрать очки у "Наполи" (0:0), "Ювентуса" (1:1) и своего ближайшего соперника "Интера", добившись ничейного результата 2:2, причем в Милане.

Тем не менее аналитики Olimpbet видят коллектив Симоне Индзаги безоговорочным фаворитом не только домашней встречи с "Болоньей": П1 – 1.55, Х – 4.18, П2 – 6.17, но и всего турнира. Кэф на победу "Интера" в Кубке Италии сезона-2023/24 составляет 4.05, у "Болоньи" он равен 51.

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