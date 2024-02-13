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Четыре казахстанских клуба поборются за 100 млн тенге в Турции

Футбол Приз 100 млн Фото: Instagram/pflkaz
Впервые в истории казахстанского футбола четыре отечественные команды оспорят приз в 100 млн тенге на предсезонном турнире Winter Cup-2024, который пройдет с 17 по 21 февраля 2024 года в турецком Белеке, сообщает Zakon.kz.

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В этих состязаниях примут участие футбольные клубы "Ордабасы", "Тобол", "Актобе" и "Елимай". Победителю турнира достанется главный куш – 60 млн тенге, а обладатель второго места получит 40 млн тенге.

По итогам жеребьевки на старте Winter Cup сыграют победитель Первой лиги прошлого сезона "Елимай" и чемпион КПЛ-2023 "Ордабасы". Во втором матче сойдутся бронзовый призер Премьер-лиги "Актобе" и обладатель Кубка страны "Тобол".

Победители данных пар встретятся уже в финальной игре, а проигравшие клубы сразятся в матче за третье место. Игры состоятся на стадионе "Титаник Делюкс", где ранее проходили матчи немецких клубов в рамках дней Бундеслиги.

Полуфинальные матчи запланированы на 17 февраля в 15:00 и 20:00 (время Астаны). Игра за третье место пройдет 21 февраля в 15:00, а начало финала намечено на 20:00.

Тем временем ПФЛК объявил, что Суперкубок Казахстана также впервые пройдет за пределами республики. 17-й розыгрыш трофея между чемпионом страны ФК "Ордабасы" и обладателем Кубка страны "Тобол" состоится 25 февраля в Анталии (Турция). Практика проведения розыгрышей Суперкубков за рубежом очень часто распространена в сильнейших футбольных лигах Европы.

"Цель в том, чтобы нашему Суперкубку придать международный характер. Мы являемся свидетелями подъема казахстанского футбола и за нашими успехами с особым интересом наблюдают в мире. Это, конечно же, связано с результатами нашей национальной сборной, которой уже в марте предстоит важный отборочный матч Евро-2024 против Греции. Хотим, чтобы наши футболисты подошли к данной игре в оптимальной форме, поэтому розыгрыш Суперкубка в Анталье один из важных аспектов". Президент ПФЛК Рафаэль Гарибян

Выбор турецкой Антальи также связан с тем, что с января месяца там проходят учебно-тренировочные сборы большинство отечественных клубов.

Финал Суперкубка страны состоится на стадионе "Титаник Мардан", где неоднократно проводились товарищеские матчи сборной Казахстана и других команд мира. Арена является тренировочной базой клуба "Антальяспор", здесь проходил чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет.

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