"Ордабасы" и "Тобол" разыграют 100 млн тенге за Кубок Казахстана
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Обыграв своих соперников "Ордабасы" и "Тобол" теперь поспорят за главный трофей и денежный куш в размере 100 млн тенге. Победителю Кубка достанется 60 млн, а проигравшая команда заберет 40 млн. Накануне в первом полуфинале чемпион Казахстана разгромил "Елимай" (Семей) со счетом 4:0.
Чуть позже "Тобол" также с крупным счетом переиграл "Актобе" – 4:2.
Таким образом, вечером 21-го февраля Зимний Кубок ПФЛК разыграют чемпион КПЛ-2023 и обладатель Кубка страны. Финальный матч между "Ордабасы" и "Тоболом" начнется в 20:00 по времени Астаны.
А чуть ранее, точнее в 15:00 стартует поединок за 3-е место между "Елимаем" и "Актобе".