ФК "Ордабасы" подписал хорватского футболиста за миллион евро

28-летний хорватский полузащитник Ловро Цвек подписал контракт с действующим чемпионом Казахстана, футбольным клубом "Ордабасы" из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

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О своем новичке объявила пресс-служба южноказахстанского коллектива. На трансферном рынке стоимость хорватского хавбека оценивают в 1 млн евро.

Ловро имеет опыт игры в молодежной сборной Хорватии, а также сыграл 27 матчей в еврокубковых турнирах. Выступал на групповых этапах Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

Свою футбольную карьеру Цвек начинал у себя на Родине за клуб "Вараждин", далее защищал честь таких словенских команд, как "Сеница", "Алюминий", "Заврч" и "Целе". Затем он два года отыграл в украинской "Заря Луганск".

После чего хорват в 2022 году перебрался в "Клуж ЧФР", где стал чемпионом Румынии.

