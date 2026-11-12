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Спорт

"Ордабасы" приобрел игрока сборной Украины стоимостью в 3 млн евро

Футбол Игрок Ордабасы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 14:43 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Накануне новый чемпион Казахстана по футболу, шымкентский клуб "Ордабасы" объявил о заключении двухлетнего контракта с 28-летним полузащитником сборной Украины Олексием Гуцуляком, сообщает Zakon.kz.

Гуцуляк является выпускником школы футбола "Карпаты" и за свою карьеру выступал в таких украинских клубах, как "Карпаты", "Десна", "Днепр-1" и "Полесье".

В 2016 году играл за испанскую команду "Вильярреал".

Стоимость украинского хавбека на трансферном рынке составляет 3 млн евро.

В Премьер-лиге Украины сыграл 226 матчей, где забил 52 гола и отдал 32 результативные передачи.

"Рад приезду в Шымкент, хорошо встретили, люди очень классные, здесь все как одна семья и я это почувствовал. Вижу, что город растет и растет, третий по величине город страны. Очень интересный город, думаю, что у него большие перспективы. Здесь также развивается футбол, вижу это своими глазами. Жду больших результатов от предстоящего сезона. Всегда нужно стремиться к наивысшему успеху. Клуб выиграл чемпионат и Кубок. Теперь самое главное – еврокубки. Команда приложит все усилия, чтобы пройти как можно больше этапов в еврокубке".Олексий Гуцуляк

В 2024 году Олексий впервые вышел на поле в составе сборной Украины, где провел 16 матчей и забил шесть голов.

"Ордабасы" в нынешнем сезоне во второй раз в своей истории выиграл "золото" Премьер-лиги и в 2027 году выступит в отборе Лиги чемпионов УЕФА.

7 ноября "южане" оформили золотой дубль футбольного сезона, обыграв в финале Кубка страны "Кайсар" (4:1).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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