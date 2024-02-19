Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по шорт-треку
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В командной эстафете среди девушек сборная Казахстана финишировала на второй строчке, пропустив вперед себя представителей Южной Кореи (4:17.683 секунды). На втором месте списка призеров оказались Алина Ажгалиева, Полина Омельчук, Анастасия Астраханцева, Зейнеп Кумаркан и Гульдана Жалмухан.
Казахстанки на финише показали время – 4:19.480. Бронзовые медали достались хозяевам льда из Нидерландов (4:33.236).
Фото: Instagram/committee_sport
Стоит отметить, что это не единственная награда наших шорт-трекистов на прошедших выходных. Также медалью серебряного достоинства отметился лидер сборной Казахстана Денис Никиша. На этапе Кубка мира в польском Гданьске он финишировал вторым.
На высшую ступень пьедестала поднялся канадец Стивен Дюбуа, а "бронза" в активе польского спортсмена Михаила Невински.