Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по шорт-треку

В голландском городе Херенвен завершился третий этап Кубка мира по шорт-треку среди юниоров, где казахстанская сборная стала серебряным призером в эстафете, сообщает Zakon.kz.

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В командной эстафете среди девушек сборная Казахстана финишировала на второй строчке, пропустив вперед себя представителей Южной Кореи (4:17.683 секунды). На втором месте списка призеров оказались Алина Ажгалиева, Полина Омельчук, Анастасия Астраханцева, Зейнеп Кумаркан и Гульдана Жалмухан.

Казахстанки на финише показали время – 4:19.480. Бронзовые медали достались хозяевам льда из Нидерландов (4:33.236).





Фото: Instagram/committee_sport

Стоит отметить, что это не единственная награда наших шорт-трекистов на прошедших выходных. Также медалью серебряного достоинства отметился лидер сборной Казахстана Денис Никиша. На этапе Кубка мира в польском Гданьске он финишировал вторым.

На высшую ступень пьедестала поднялся канадец Стивен Дюбуа, а "бронза" в активе польского спортсмена Михаила Невински.