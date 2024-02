Игрок "МЮ" Хейлунд оформил три рекорда в матче АПЛ

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Эти рекордные достижения Хейлунд продемонстрировал в рамках матча 25-го тура АПЛ, между "Манчестер Юнайтед" и "Лутоном". Датский нападающий "красных дьяволов" оформил дубль за стартовые семь минут гостевого поединка.

2 - Rasmus Højlund has scored Manchester United's earliest ever Premier League away goal (37 seconds), and has given them their fastest ever 2-0 lead in an away Premier League game (7th min). Impact.