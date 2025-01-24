"МЮ" признан рекордсменом еврокубков среди клубов АПЛ

Знаменитый клуб "Манчестер Юнайтед" вышел на первое место по победным голам после 90-й минуты на уровне еврокубков среди английских команд. К данному часу у "манкунианцев" таких матчей стало восемь, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 24 января "красные дьяволы" установили рекорд по решающим мячам в евротурнирах, когда забили победный гол в ворота шотландского "Рейнджерса" (2:1).

"Хорошо выступили и лучше владели мячом. Неплохо начали матч, затем потеряли контроль над игрой вследствие плохих решений, но ребята молодцы. Были очень близки ко второму голу, моментов было немало. Играем неидеально, могли увидеть связь между игроками. Необходимо быть более хладнокровными в нужные моменты. Должны победить, но мы должны защитить игроков и показать, что каждый важен в этот момент, в еврокубках все совсем по-другому". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Португальский хавбек "МЮ" Бруну Фернандеш принес успех своему коллективу на 92-й минуте поединка Лиги Европы.

Тем самым команда Рубена Аморима выскочила на первую строчку рейтинга решающих взятий ворот среди представителей АПЛ на уровне еврокубков.

8 - Manchester United have now scored a 90th minute winning goal (inc. stoppage time) eight times in major European competition, more often than any other English side (Arsenal and Chelsea – 7 each). Dramatics. pic.twitter.com/NtIKoIIF0w — OptaJoe (@OptaJoe) January 23, 2025

Второе место по этому показателю делят "Арсенал" и "Челси", у которых по семь подобных игр.

После победы над "Рейнджерс" подопечные Аморима сохраняют прекрасные шансы на прямое попадание на весеннюю стадию плей-офф Лиги Европы. Для этого им необходимо как минимум сыграть вничью на выезде 30 января с румынским "Стяуа".

Пока нынешний состав "манкунианцев" стремится в 1/8 финала, легендарный игрок "МЮ" Оле Гуннар Сульшер помог "Бешикташу" Зайнутдинова победить в матче Лиги Европы.