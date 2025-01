"МЮ" признан рекордсменом еврокубков среди клубов АПЛ

В ночь на 24 января "красные дьяволы" установили рекорд по решающим мячам в евротурнирах, когда забили победный гол в ворота шотландского "Рейнджерса" (2:1).

Португальский хавбек "МЮ" Бруну Фернандеш принес успех своему коллективу на 92-й минуте поединка Лиги Европы.

Тем самым команда Рубена Аморима выскочила на первую строчку рейтинга решающих взятий ворот среди представителей АПЛ на уровне еврокубков.

8 - Manchester United have now scored a 90th minute winning goal (inc. stoppage time) eight times in major European competition, more often than any other English side (Arsenal and Chelsea – 7 each). Dramatics. pic.twitter.com/NtIKoIIF0w