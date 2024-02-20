Зимняя Азиада-2025 состоится в китайском Харбине

Олимпийский совет Азии назвал столицу IX Зимних Азиатских игр. Ближайшие масштабные соревнования азиатского региона состоятся в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы МТС РК, Олимпийский Совет Азии к этому времени утвердил талисман, эмблему и девиз Игр, который звучит как "Зимние мечты, любовь в центре Азии" (Dreams of Winter, Love among Asia).

Стоит отметить, что Харбин уже принимал Зимнюю Азиаду в 1996 году. Тогда сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград, что позволило занять второе место в общем зачете, пропустив вперед команду Китая.





Фото: Instagram/galysheva_yuka

На последних зимних Азиатских играх, которые прошли в 2017 году в японском Саппоро, казахстанские спортсмены завоевали 32 медали (9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых). С этим количеством наград мы заняли четвертое место в общем зачете.

В Японии гимн Казахстана звучал в честь биатлонистов Галины Вишневской (3 раза), Яна Савицкого (2 раза) и команды в смешанной эстафете. Еще три награды высшей пробы принесли лыжник Ринат Мухин, фристайлистка Юлия Галышева и мужская хоккейная сборная.