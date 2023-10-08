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Как выглядит итоговая медальная таблица Азиады с участием Казахстана

Итоговая медальная таблица Азиады-2022 фото: пресс-служба НОК РК
Утром 8 октября завершились соревнования летних Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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В последний день Азиады разыгрывалось всего два комплекта медалей. Команда Казахстана по синхронному плаванию завоевала “бронзу”, а каратистка Молдир Жанбырбай вышла в финал соревнований в категории до 50 кг и в упорной борьбе уступила представительнице Китайского Тайбэя.

Всего сборная Казахстана завоевала на Азиатских играх 80 наград: 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых. В итоговом медальном зачете наша команда расположилась на 11-м месте.

Итоговая медальная таблица Азиады-2022

фото: оргкомитет Азиады-2022

За команду Казахстана выступило 525 атлетов в 30 видах спорта. Отметим, что наша сборная участвует в Азиаде с 1994 года.

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