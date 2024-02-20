"Интер" – "Атлетико" и ПСВ – "Боруссия": кто кого?

Расклады на продолжение лигочемпионских страстей дали в Olimpbet.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Интер" (Италия) – "Атлетико" (Испания). 21 февраля, 02:00 (время Астаны)

Пожалуй, самая зубодробительная пара первого раунда плей-офф ЛЧ-2023/24. При этом "Атлетико" впору жаловаться на судьбу за то, что в соперники ему достался без пяти минут чемпион Серии А. К победителю группы жребий мог бы оказаться более благосклонным.

Впрочем, и "Интер" вряд ли обрадовался, когда узнал, с кем ему предстоит оспаривать путевку в четвертьфинал главного еврокубка. Думается, в современном футболе найдется немного тренеров, которые бы добровольно пожелали соперничать с командой Диего Симеоне.

Тем не менее выяснять отношения "Интеру" с "Атлетико" придется, а путевка в следующую стадию турнира лишь одна. Спор за нее начнется в Милане, где "Интер" в текущем сезоне проиграл лишь однажды. Непонятным образом он уступил "Сассуоло" (1:2) в матче шестого тура итальянского первенства.

С другой стороны, "Атлетико" более чем уверенно действует в гостях. На групповой стадии Лиги чемпионов мадридцы не потерпели ни одного поражения – ни дома, ни на выезде. Причем у "матрасников" был опыт выступления и в Италии – в Риме с "Лацио" они сыграли вничью 1:1.

А что касается истории противостояния двух соперников, то, несмотря на их постоянное участие в евротурнирах, пути-дороги "Интера" и "Атлетико" в официальных матчах пересекались всего однажды. В 2010-м году они оспаривали Суперкубок УЕФА. И тогдашний победитель Лиги Европы из Испании оказался сильнее итальянского триумфатора Лиги чемпионов (2:0).

Кого же считать фаворитом их новой встречи? Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что шансы "Интера" намного выше. Это касается и домашнего матча П1 – 1.8, Х – 3.63, П2 – 4.88, и итогов двухраундового противостояния: проход "Интера" – 1.51, проход "Атлетико" – 2.56.

Станьте очевидцем матча Греция – Казахстан! Выиграйте путевку на двоих в Афины, участвуя в акции "За наших в Грецию" от Olimpbet. Спешите, акция продлится до 28 февраля.

ПСВ (Нидерланды) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия). 21 февраля, 02:00

Фото: оlimpbet

В этом споре, напротив, каждая из команд считает, что ей повезло со жребием. Да, "Боруссия" в своем квартете обошла и ПСЖ, и "Милан", а "Ньюкасл" и вовсе выкинула за борт евровесны.

Но сейчас это не та команда, которая наводит страх и ужас на соперников. "Шмели" уже практически утратили шансы на титул в Бундеслиге. Да и велик риск, что они вообще финишируют вне зоны Лиги чемпионов в национальном первенстве.

А вот у ПСВ сейчас все в полном порядке. Клубу из Эйндховена уже вряд ли кто-то или что-то помешает стать чемпионом Нидерландов, и он теперь может сосредоточить силы для успешного выступления на международной арене.

Между собой на официальном уровне соперники встречались лишь дважды. Случилось это на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2002/03. Так что нет особого смысла изучать статистику их противостояния 20-летней давности.

Сейчас же аналитики Olimpbet полагают, что у ПСВ есть неплохие шансы на победу в первом матче, который состоится в Эйндховене: П1 – 2.21, Х – 3.73, П2 – 3.18.

Правда, по сумме двух встреч самый популярный букмекер страны видит фаворитом немецкую команду: проход ПСВ – 2.04, проход "Боруссии" (Дортмунд) – 1.78.

Голосуйте за Olimpbet на Metaratings Top Awards! Букмекер №1 в Казахстане номинирован в нескольких категориях Национальной премии в области спорта и бизнеса. Отдайте голос за компанию, которая ценит своих клиентов и на деле развивает спортивную индустрию страны.