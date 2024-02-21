Финиш регулярного первенства все ближе

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"Ак Барс" (Казань) – "Локомотив" (Ярославль). 21 февраля, 22:30 (время Астаны)







Уступив на выезде "Металлургу" (1:2), "Ак Барс" прервал свою трехматчевую победную серию в КХЛ. После поражения в Магнитогорске окончательно стало ясно, что выше итогового четвертого места в Восточной конференции "барсы" не поднимутся.





При этом опуститься на пятую позицию они вполне могут, ведь снизу активно подпирает "Автомобилист", отстающий всего на два очка. И почти наверняка клубы из Казани и Екатеринбурга встретятся между собой в стартовом раунде плей-офф.





Казалось бы, две соседние строчки в таблице, но разница между ними существенная. Ведь от того, какая из этих команд будет на финише "регулярки" выше, та и получит преимущество своего льда в 1/8 финала Кубка Гагарина.





В общем, на матч с "Локомотивом" мотивации хоккеистам "Ак Барса" не занимать. Чего не скажешь о самих "железнодорожниках", которые, скорее всего, уже никуда не сдвинутся с третьего места на Западе. Ярославцы и сами подсознательно вряд ли стремятся стать вторыми в конференции, чтобы избежать на первой стадии плей-офф малоприятной встречи с непредсказуемым ЦСКА.





Вот и эксперты Olimpbet полагают, что разница в настрое делает коллектив Зинетулы Билялетдинова фаворитом домашнего противостояния с командой Игоря Никитина. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.81, "Локомотив" – 1.98 . При этом букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что в ярославской встрече будет заброшено больше четырех шайб: Тот (4.5) М – 1.68, Б – 2.11.





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Фото: Olimpbet

"Салават Юлаев" (УФА) – "Адмирал" (Владивосток). 21 февраля, 22:00







Уфимцы привезли всего одно очко с трехматчевого выезда, которое им принесло поражение в овертайме от московского "Динамо" (1:2 ОТ). В Санкт-Петербурге и Ярославле "юлаевцы" проиграли в основное время, не забросив в ворота СКА и "Локомотива" ни одной шайбы.





Будь "Салават" немного более продуктивным в этих играх, запросто мог бы уже возглавлять таблицу Востока, а так он по-прежнему третий. Впрочем, команда Виктора Козлова все еще имеет шансы финишировать первой в конференции, и календарь ей в помощь. Все три оставшихся до конца чемпионата матча СЮ проведет в родных стенах, причем против соперников, которым, по большому счету, уже ничего не надо.





В первую очередь это относится к "Адмиралу", одним из первых во всей лиге лишившегося шансов на попадание в плей-офф. Правда, клубу из Уфы необходимо держать ухо востро с "моряками", так как их личные встречи отличаются необычайным упорством. В семи последних очных противостояниях ни одной из сторон не удавалось победить с перевесом более чем в одну шайбу, а в четырех случаях выяснение отношений не ограничивалось тремя периодами.





Но сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у хозяев есть отличные шансы на выигрыш. Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.33, "Адмирал" – 3.28 . А вероятность нового овертайма самый популярный букмекер страны на этот раз оценивает как крайне маловероятную – кэфом 4.83.



