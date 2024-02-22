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ФК "Ливерпуль" одержал волевую победу с рекордом АПЛ

Футбол Рекорд АПЛ Фото: Instagram/liverpoolfc
Накануне футболисты "Ливерпуля" дома обыграли команду "Лутон", проигрывая по ходу встречи 26-го тура чемпионата Англии. Пропустив гол, "мерсисайдцы" затем забили четырежды, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Юргена Клоппа, пропустив мяч в первом тайме от "Лутона", после перерыва настолько преобразились, что забили аж четыре гола, что привело к рекорду английского футбола. Дело в том, что "Ливерпуль" сейчас является лидером турнирной таблицы АПЛ, и к этому моменту "красные" набрали 22 очка, проигрывая по ходу матча.

Этот показатель является максимальным для клубов чемпионата Англии нынешнего сезона, далее идут "МанСити" (18 очков) и "Тоттенхэм" (16). 

В противостоянии на "Энфилде" гостей на 12-й минуте вперед вывел Чидози Огбене. "Мерсисайдцы" пришли в себя только во втором тайме, голы на разный вкус в ворота Томаса Камински забивали Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Луис Диас и Харви Эллиотт.


Стоит подчеркнуть, что "Ливерпуль" победил в 7 из 8 последних матчей английского первенства. Команда Клоппа проиграла только "Арсеналу" на выезде 4 февраля со счетом 1:3.

К данной минуте "мерсисайдцы" единолично возглавляют таблицу Премьер-лиги, накопив 60 очков после 26-ти игр. Их преследуют "Манчестер Сити" с отставанием в 4 балла и "Арсенал" (55). Однако "горожане" сыграли на матч меньше. 

Тем временем "Ливерпуль" из-за травмы лишился своего главного бомбардира, египтянина Мохамеда Салаха. По сведениям ряда источников, форвард пропустит ближайшие три матча своего клуба, в числе которых был поединок с "Лутоном". Оказывается, футболист форсировал процесс своего восстановления после Кубка Африки и раньше срока вышел на поле.

Нападающий сборной Египта не поможет своим коллегам по команде до начала марта.

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